Us Limite e Capraia-Juventus Academy, tornano gli Open day gratuiti

L'Us Limite e Capraia- Juventus Academy, da anni impegnata su più fronti per valorizzare la scuola calcio e il settore giovanile, organizza anche in questo periodo degli open day gratuiti per incoraggiare l'avvicinamento ed avviamento dei bambini alla pratica del gioco del calcio e favorirne la crescita e il benessere psicofisico.

I bambini, nati negli anni 2012, under 11, 2013, under 10, 2014, Under 9, 2015, under 8, 2016, Under 7, 2017, under 6, potranno partecipare alle prove gratuite con istruttori qualificati della scuola calcio giallorossa-Juventus Academy Élite, oltre alle due nuove figure di Responsabile Attività di base affidata a Ansaldi Mario (UEFA A) e del Responsabile Tecnico Attività di Base , Falanga Jacopo (UEFA B ), presentandosi al campo sportivo "M.Cecchi" di Limite sull'Arno, via J. Gagarin n. 3. Queste le date previste:

- LUNEDI' 22 AGOSTO, MERCOLEDÌ 24 AGOSTO, VENERDÌ 26 AGOSTO, LUNEDÌ 29 AGOSTO, MERCOLEDÌ 31 AGOSTO, dalle 18,00 alle 19,30

Fonte: Us Limite e Capraia - Ufficio stampa