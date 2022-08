A Siena corsi gratuiti di autodifesa per ragazze e donne

Tornano i corsi gratuiti di difesa personale riservati alle ragazze e alle donne, organizzati dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Siena nell’ambito di un programma di azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione che la giunta comunale ha adottato per il contrasto della violenza sulle donne, sulle ragazze e sulle bambine in collaborazione la sezione Judo Cus Siena.

L’amministrazione comunale ha deciso di organizzare un nuovo ciclo di corsi a seguito della grande partecipazione riscontrata lo scorso inverno e delle richieste di proseguire nell’attività formativa, rilevate dai questionari di customer satisfaction distribuiti alle partecipanti.

“Siamo molto felici di ripetere l’esperienza dello scorso anno mettendo a disposizione delle nostre cittadine la professionalità e la competenza della sezione Judo Cus Siena – spiega l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Siena Clio Biondi Santi – dobbiamo purtroppo evidenziare una crescita esponenziale di questo fenomeno, soprattutto nel periodo post Covid, sia a livello locale che nazionale, per questo come assessore alle Pari Opportunità e alla Sicurezza sono molto soddisfatta di mettere a disposizione della comunità strumenti utili per combattere e prevenire la violenza di genere”.

“Questo progetto è solo una parte del percorso che deve essere fatto quotidianamente contro la violenza sulle donne e per questo non posso che ringraziare il lavoro delle associazioni che con noi collaborano – conclude l’assessore Biondi Santi - mi riferisco a Donna chiama Donna e a tutte le professioniste dei centri Anti Violenza locali. Riconoscere il pericolo e riuscire ad anticiparlo è uno degli obiettivi del nostro lavoro. Fondamentale la partecipazione a questi corsi delle nuove generazioni, le cittadine del domani, è con loro che dobbiamo insistere per farle crescere consapevoli di un fenomeno in crescita raccontato sempre più spesso dai fatti di cronaca”.

“Sono molte le donne che si sono rivolte ai nostri corsi e che sono riuscite a fare rete anche grazie al lavoro dei centri d’ascolto - aggiunge il responsabile della sezione Judo Cus Siena Gianni Colombini – quello che noi cerchiamo di fornire loro durante le nostre lezioni sono dei validi strumenti di contrasto e prevenzione alla violenza. Siamo consapevoli che molti degli episodi di cui si sente parlare nel quotidiano non avvengano per strada ma tra le mura domestiche, pensiamo che tutto comunque possa servire per fornire maggiore consapevolezza di come questo fenomeno debba essere contrastato”.

Sarà la sezione Judo del Cus Siena (centro universitario studentesco), a realizzare il nuovo ciclo di incontri, che si terranno presso la struttura Pala Nibbi in Via Aldo Moro 1, messa a disposizione dal Cus Siena insieme agli esperti di difesa personale con il metodo Mga. Collaboreranno all’iniziativa anche le esperte del Centro Anti Violenza locale e l’associazione Donna chiama Donna.

I corsi Si articoleranno su due livelli, uno di base ed uno avanzato, per un totale di 45 ore, e saranno strutturati in modo da fornire a chi frequenta nozioni e strumenti utili a far crescere conoscenze e autostima (consapevolezza fisica, psicologica e giuridica), oltre alla capacità di reazione in situazioni di violenza fisica e psicologica, senza per questo istigare alla violenza nelle relazioni.

Iscrizioni Gli incontri inizieranno il 20 settembre e termineranno a fine dicembre, saranno tenuti il martedì e giovedì dalle 21 alle 22,30. Per partecipare ai corsi occorre essere maggiorenni, di sesso femminile e risiedere o lavorare o studiare a Siena. Per iscriversi o per avere maggiori informazioni, è possibile contattare la segreteria del Cus (telefono: 0577-52341, fax: 0577-52324, mail: gianna@cussiena.it ) oppure il referente tecnico del corso al numero 3347781450.

Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno il giorno 19 settembre.





Tutte le notizie di Siena



<< Indietro