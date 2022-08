Si era portato una pistola ad aria compressa e due bastoni appuntiti mentre era in campeggio con la famiglia sulle colline del Bolognese. Per questo i carabinieri hanno eseguito il sequestro a Castel di Casio nei confronti di un 33enne di Prato. La segnalazione è giunta dagli altri campeggiatori. Il trentenne si è giustificato dicendo che la pistola e i bastoni erano per autodifesa, ma è stato comunque denunciato per porto illegale di armi.