Auto sequestrata dall'Agenzia delle Dogane ceduta al Comune di Firenze

È avvenuto ieri uno scambio di autovetture tra l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) e il Comune di Firenze. Attraverso la stipula di un apposito protocollo di intesa, il Direttore Territoriale ADM per la Toscana e l’Umbria ha consegnato a titolo gratuito alla vicesindaca del capoluogo toscano una Toyota Auris Hybrid con doppia alimentazione benzina/elettrica. L’automezzo era stato sequestrato e confiscato nell’ambito delle funzioni istituzionali di polizia giudiziaria e tributaria svolte da ADM a contrasto delle attività di contrabbando.

In cambio il Comune ha concesso all’Agenzia un’Audi Q7 che verrà utilizzata per l’espletamento delle proprie attività istituzionali. La doppia assegnazione consente non solo un risparmio sui costi di gestione e custodia del mezzo confiscato in capo ad ADM, ma anche il vantaggio per il Comune di dotarsi di un veicolo con un ridotto livello di emissioni inquinanti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa