Famiglie regalano al nido Zerosei una cucina gioco, una macchina fotografica e un albero

I servizi educativi sono luogo di relazioni e il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle famiglie è un aspetto fondamentale del progetto educativo dei servizi.

Durante l'anno sono tante le opportunità offerte per promuovere la partecipazione e per fare in modo che i genitori possano sentirsi protagonisti, insieme ai loro bambini, della vita al nido. Avere la possibilità di vivere situazioni condivise con i propri figli e con le educatrici all'interno dei servizi fa sì che ognuno si senta parte di un'azione, di un'esperienza e allo stesso tempo che possa sentire di far parte di un gruppo, di una comunità.

In questi anni le famiglie hanno sempre accolto positivamente ogni proposta avanzata dalle strutture educative, apprezzando e partecipando in modo numeroso e attivo.

Nonostante che in questo ultimo periodo di emergenza sanitaria la relazione con le famiglie abbia un po' sofferto delle restrizioni imposte, i genitori hanno, per quanto possibile, comunque partecipato e dato il loro contributo mettendo a disposizione del servizio in ogni momento tempo, idee, competenze e spirito di collaborazione sia in laboratori pomeridiani che li hanno visti al "lavoro" per la realizzazione di giochi per i bambini sia attraverso l'acquisto di oggetti utili al nido.

In tutti i servizi educativi comunali, infatti, negli anni le famiglie sono sempre state molto generose e, insieme al personale, sono tante le "opere" e gli allestimenti realizzati sia per la struttura interna che per il giardino.

Basti pensare, in questo anno educativo appena concluso, ai kamishibai realizzati e donati da due genitori del nido Piccolo Mondo; ai libri, giochi e strumentazioni utili per esperienze con i bambini regalati dalle famiglie dei nidi Casa dei Canguri, Melograno, Piccolo Mondo e Trovamici; agli spazi/ambienti gioco creati dai genitori (e anche nonni) del nido Stacciaburatta in giardino e ultima alla donazione effettuata dai genitori del Centro Zerosei.

A maggio le famiglie del nido Stacciaburatta sono state invitate ad un laboratorio pomeridiano durante il quale, con il supporto del personale del nido, in un clima sociale positivo e con grande spirito di collaborazione, sono state create e allestite, con materiali naturali e di recupero, nuove zone gioco, rendendo il giardino un meraviglioso "atelier all'aperto" che offre infinite possibilità di scoperta, esplorazione e apprendimento per i bambini.

A luglio ecco l’ultima donazione accolta: tutti i genitori dei bambini frequentanti il Centro Zerosei, hanno donato una cucina per farci giocare i bambini all’esterno; un albero da piantare nel giardino, e una macchina fotografica per immortalare le tante attività e esperienze dei bambini

Un sentito ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale a tutti i genitori dei bambini e delle bambine che frequentano i servizi educativi per la disponibilità e la generosità che in ogni occasione dimostrano e che avvalora quel patto educativo tra nido/scuola e famiglie caratterizzato da collaborazione, rispetto reciproco, fiducia e riconoscimento.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa