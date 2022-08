"Forzata la bacheca, tolti i manifesti": la denuncia del PCI a Cerreto Guidi

La serratura della bacheca del Gruppo Consiliare del PCI di Cerreto Guidi è stata forzata e i manifesti che vi erano affissi sono stati tolti. La denuncia arriva dallo stesso PCI cerretese. Di seguito il comunicato della sezione Empolese Valdelsa.

"Oltre a chiedere al Comune di ripristinare la serratura e l'installazione di telecamere a tutela dell'integrità delle bacheche consiliari, abbiamo già sporto denuncia. Non è la prima volta che il nostro Partito viene preso di mira durante le campagne elettorali: Due anni fa vennero strappati i nostri manifesti. Ma anche dopo è successo più volte che nostri manifesti e volantini siano stati rimossi da altre bacheche a nostra disposizione, non chiuse da serrature".

"È evidente che diamo fastidio, ma sarebbe meglio che se ne facessero una ragione: nonostante che siano state indette Elezioni in piena Estate e che abbiamo dovuto raccogliere migliaia di firme in meno di tre settimane e a Ferragosto, il Partito Comunista Italiano sarà presente sulle schede elettorali di molti collegi italiani e in Toscana saremo sulla scheda del Senato. Quindi, chi ha forzato la nostra bacheca per far scomparire il nostro simbolo se lo ritroverà davanti agli occhi sulla scheda elettorale. Che li chiuda pure, se vuole".