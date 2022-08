Fratres al Beat Festival, promozione alla donazione tutte le sere a Serravalle

Il gruppo Fratres della Misericordia di Empoli sarà presente al Beat Festival, in programma dal 24 al 28 agosto al Parco di Serravalle ad Empoli, con il PIM - Punto Informativo Mobile della Fratres Toscana per promuovere e sensibilizzare la popolazione alla donazione di sangue.

L'automezzo, che sarà posizionato nei pressi dell’ingresso, è dotato di arredamenti interni, proprio come fosse un ufficio mobile e i volontari del gruppo Fratres saranno presenti tutte le sere, dalle 20 alle 24, per rispondere a domande, informare sulla donazione, prenotare al centro trasfusionale e ricordare l’importanza della rete dell’associazionismo.

"Dopo l’esperienza molto bella e positiva dello scorso anno abbiamo deciso di partecipare anche a questa edizione e ringraziamo per la fattiva collaborazione gli organizzatori che ci ospitano nell’ambito della manifestazione. Vogliamo dare il nostro contributo per comunicare l’importanza della donazione di sangue e di plasma e ci auguriamo di accogliere cittadini e cittadine volenterosi di compiere questo gesto di altruismo e generosità, ha detto la Presidente del gruppo Fratres di Empoli Francesca Pinochi. Le donazioni effettuate dai nostri donatori e donatrici, che ringraziamo per il loro impegno costante, dall’inizio dell’anno ad oggi sono state 397, in linea con i dati dello scorso anno ma nel periodo estivo le donazioni subiscono comunque un calo fisiologico. Abbiamo inoltre 19 nuovi donatori e 30 persone che sono tornate a donare e ci impegneremo sempre di più per incrementare il numero dei donatori e delle donazioni con attività dedicate, soprattutto nei momenti di emergenza sangue e di maggiore necessità come quella attuale, con iniziative come questa che ci permettono di promuovere la cultura del dono".

Il gruppo Fratres della Misericordia di Empoli ha sede in via Cavour, per qualsiasi informazione si possono contattare i seguenti numeri 0571 1609211 oppure 377 6889878.

Fonte: Gruppo Fratres Misericordia di Empoli Odv