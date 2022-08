Lavori urgenti a Firenze, domani scavi in viale Milton e via Levi

Domani, mercoledì 24 agosto, dalle 5 del mattino sarà aperto uno scavo urgente in viale Milton su richiesta di Toscana Energia per rialzare tre chiusini avvallati e pericolosi per una tubazione del gas. Sarà necessario chiudere al transito via Paolo Toscanelli e il restringimento di viale Milton, con divieti di sosta in viale Milton ambo i lati dal civico 7 al civico 17.

Un altro scavo urgente sarà aperto sempre domani e ancora da Toscana Energia per una fuga di gas in via Alessandro Levi.

A partire dalle ore 08:00 via Levi sarà chiusa al transito che rimarrà strada senza sfondo a doppio senso alternato regolato a vista per i frontisti e per arrivare alla stazione San Marco Vecchia, transitando da via bolognese.. Saranno apposti divieti di sosta in via Levi ambo i lati dal civico 14 al civico 18.

Per accedere a via Jahier sarà istituito il doppio senso di marcia in via dei Bruni dal civico 9 al civico 13 e sarà istituito il senso unico alternato con impianto semaforico mobile.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa