Solidarietà, anche l'Empoli supporta la Lega Fantacalcio Empoli

Dove c'è la solidarietà, c'è l'Empoli. La società azzurra, tramite la onlus Empoli For Charity, ha deciso di aderire a un'iniziativa benefica lanciata da un gruppo di amici di Empoli e dintorni, non nuovi a slanci di generosità. Si tratta della Lega Fantacalcio Empoli, formata da una sessantina circa di iscritti e che da più di dieci anni fa divertire grandi e piccini dell'Empolese Valdelsa (e anche più in là).

La Lega Fantacalcio Empoli negli ultimi anni si è contraddistinta per alcune trovate solidali. Non fa eccezione il 2022-23, stavolta con un partner d'eccezione: una squadra di Serie A, l'Empoli Football Club. Proprio l'Empoli ha deciso di donare un completo ufficiale della prima squadra 2022-23 utilizzato in Serie A, che verrà usato come premio finale per chi vincerà l'ambito trofeo del fantacalcio nella Lega.

Solitamente il trofeo - o meglio, i trofei, visto che la Lega è articolata su più livelli - era una coppa comprata coi soldi delle iscrizioni. Da quest'anno si cambia, grazie alla generosità degli iscritti e dell'Empoli. Chi vince si prende la maglietta dell'Empoli, un cimelio da collezione e preziosissimo; i fondi delle iscrizioni andranno tutti in beneficenza. Due anni fa toccò all'Ospedale San Giuseppe di Empoli impegnato nella lotta al Covid, nell'ultima stagione le risorse sono andate al Meyer.

Per quest'anno è ancora da decidere il soggetto che beneficerà della donazione. Sta di fatto che questa collaborazione tra la LFCE e l'Empoli fa sì che tutti i fondi possano essere utili per l'iniziativa di solidarietà. E così si potrà pure vivere meglio una domenica con una tripletta di Vlahovic lasciato in panchina...