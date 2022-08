Mattone del cuore, i vip in Versilia per il primo soccorso a Medjugorje

Una parata di una quarantina di big dello spettacolo, una platea di industriale, manager della finanza, personaggi del jet set. E ancora momenti di grande suggestione regalati dai grandi protagonisti della musica italiana. Sia quelli evergreen che i giovani emergenti usciti dai talent. Straordinario il successo della prima giornata dell’edizione 2022 del “Mattone del cuore” iniziata nella tarda mattinata con i tornei di tennis e di padel al Tc Italia di Forte dei Marmi e finita a notte fonda con la conclusione del gran galà al Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta.

Quest’ultimo è stato l’evento dell’estate mondana e dello spettacolo in Versilia. Un appuntamento, come tutti quelli in cartellone, dove spettacolo e solidarietà si mischiano in un mix vincente. La sesta edizione in programma quest’anno finanzierà interventi per il primo soccorso dell’ospedale di Medjugorje i cui lavori sono iniziati poche settimana fa. Come gli scorsi anni saranno garantiti anche sostegni a famiglie italiane in difficoltà della fascia costiera toscana che va da Piombino a Marina di Carrara come ribadito sul palco da Paolo Brosio, motore di questo evento come di tutta l’attività della sua onlus Olimpiadi del cuore.

Ma torniamo alla serata del Twiga. In una location da favola a due passi dal mare e con un parterre di ospita da far invidia a manifestazioni di livello nazionale. Presentati da Pago e Jo Squillo sul palco del locale di Flavio Briatore e Daniela Santanché sono saliti mostri sacri della canzone e ragazzi che si consacrati dai talent. Un mix di grande qualità che ha entusiasmato il pubblico.

E’ finita con tutti che cantavano e ballavano sulle note di “Mamma mia” che Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri hanno proposto a grande richiesta. In precedenza avevano proposto “Che sarà” il bellissimo brano che li aveva consacrati a Sanremo con Josè Feliciano. Sono state oltre due ore e mezzo di musica nel mezzo di una sontuosa cena e in una serata fresca e invitante. Il primo a salire sul palco tra mille flash Al Bano con una versione rivisitata di “Volare”, l’inno dell’Italia del mondo di Domenico Modugno.

La filosofia musicale della serata era proporre delle cover e tutti gli artisti hanno risposto all’appello con una eccezionale qualità interpretativa. Come quella di Luisa Corna con “Il tempo di morire” e altri successi di Battisti. Il giovanissimo e promettente Fellow ha proposto una versione piano e voce di “Fire”, Jo Squillo “Everybody need somebody”, Ivana Spagna “Rhythm of the night”, Paolo Vallesi con l’intramontabile “Azzurro”.

Uno dei momenti più alti e carichi di suggestioni l’ha offerto Enrico Ruggeri che ha omaggiato Vittorio De Scalzi dei New Trolls recentemente scomparso con “Una miniera” e poi ha proposto “Quello che gli uomini non dicono” che lui ha scritto per Fiorella Mannoia. Tommaso Cesana ha interpretato la sua “Solo per paura” e ci sono state le incursioni a base di comicità di Francesco Cicchella.

Poi, come si diceva il gran finale con i Ricchi e Poveri, con tutti che ballavano. In platea con i vip anche le bellissime chiamate dal padrone di casa Paolo Brosio ad affiancare lui e Carlo Conti nella seconda serata del “Mattone del cuore” che è in programma stasera martedì nel teatro di villa Bertelli. Si tratta di Matilde Brandi, Miriana Trevisan, Cecilia Capriotti e Flora Canto.

Durante la serata di lunedì al Twiga ben quattro i collegamenti Mediaset con il programma “Pressing” grazie all’intervento degli inviati Daniele Miceli e Marialuisa Jacobelli che hanno intervistato Paolo Brosio e altri ospiti del pubblico come Antonio Cabrini, Nicola Legrottaglie, Jimmy Ghione, Moreno Morello che avevano partecipato al torneo di tennis e padel. Le finali della kermesse della racchetta si svolgono oggi martedì sempre al Tc Italia.

Sempre oggi martedì il “Mattone del cuore” si conclude con le finali dei tornei di tennis e padel al Tc Italia a Forte dei Marmi, con il grande concerto della “Canzone del cuore” a villa Bertelli sempre di Forte dei Marmi con i protagonisti del Twiga ma anche altre star come Anna Tatangelo, Hevia, Federica Carta e molti altri. Paolo Brosio intervisterà Roberto Mancini e Chicco Evani allenatore e vice allenatore dell’Italia di calcio Campione d’Europa nel 2021. Poi party di chiusura allo stabilimento balneare Alpemare di Veronica e Andrea Bocelli.