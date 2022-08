Miss Italia, tappa a Castelfiorentino in vista della finale regionale

Per molte di loro sarà probabilmente solo il sogno di un’estate, ma per qualcuna potrebbe rivelarsi una preziosa porta di accesso al mondo della pubblicità o dello spettacolo. Sono queste le principali aspettative coltivate dalle ragazze che partecipano al Concorso di Miss Italia, che anche quest’anno farà tappa a Castelfiorentino (FI) nella splendida cornice di Piazza Gramsci, in una serata che assegnerà il titolo regionale di “Miss Rocchetta bellezza toscana 2022”, fascia che consentirà alla prescelta l’accesso di diritto alle pre finali nazionali



L’appuntamento è per Lunedì 29 agosto, dalle ore 21.30 in poi. A sfilare saranno ventidue ragazze, che oltre a contendersi la fascia avranno l’opportunità di mettersi in mostra in vista della finale regionale di Casciana Terme (2 settembre) che assegnerà il titolo di “Miss Toscana”. A Casciana Terme, cui accedono di diritto le altre tre ragazze che hanno già ottenuto una fascia (il 12 agosto a Poppi, il 16 a Marina di Bibbona e il 19 a Monteriggioni), potranno comunque partecipare tutte le ragazze che prenderanno parte alla sfilata di Castelfiorentino.



A condurre la serata sarà, come in passato, Raffaello Zanieri, e ad essa parteciperà anche il Sindaco, Alessio Falorni.



Le selezioni di Miss Italia a Castelfiorentino, che vengono promosse in collaborazione e con il contributo del CCN “Tre Piazze”, di Confesercenti e con il patrocinio del Comune, sono state rese possibili grazie all’iniziativa di Paolo Antilli (titolare del salone “A.R. Stilisti per Capelli”) uno dei parrucchieri ufficiali della manifestazione, che assieme al suo staff coordina molte delle serate che vengono effettuate in giro per la Toscana, unitamente alla finale regionale. Proprio in virtù di questo ruolo, Antilli è impegnato nell’organizzazione della serata curandone lo svolgimento. Come nelle edizioni passate, la manifestazione è resa possibile grazie al contributo di numerosi sponsor. Partner tecnologico dell’evento sarà CLK Italia, Operatore telefonico Fisso e Mobile Business, che metterà a disposizione la propria connettività agli organizzatori, alla giuria, ai media ed alle ragazze durante tutta la serata.



Anche quest’anno – osserva Paolo Antilli - siamo riusciti a portare questa manifestazione nel nostro paese. Per noi, che seguiamo le ragazze in gran parte delle serate in giro per la Toscana, è una soddisfazione enorme che ripaga tutto l’impegno. Il nostro compito è quello di seguire, consigliare e supportare queste ragazze e sono ben felice di coordinare tutto questo per la Toscana intera. Questo accadrà anche il 2 settembre a Casciana Terme dove con tutto lo staff avremo il compito di far splendere ancor di più queste ragazze di fronte ad un pubblico importante. Il nostro ringraziamento va a tutti gli sponsor e a tutti coloro che ci hanno dato una mano per organizzare questo evento così importante per il nostro territorio”



“La sfilata a Castelfiorentino per il Concorso di Miss Italia – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – è ormai divenuto un appuntamento ricorrente e sicuramente uno di quelli più sentiti. Una manifestazione che offre al nostro paese un’importante occasione di visibilità grazie al ruolo prezioso di Paolo Antilli e del suo staff, svolto sia professionalmente all’interno del Concorso che nell’organizzazione vera e propria della sfilata nel nostro Comune. Non posso pertanto che esprimere il mio compiacimento per quanti a vario titolo hanno collaborato a questo evento, compresi gli sponsor che ogni anno supportano la manifestazione”.



Questo l’elenco degli sponsor:



Banca Cambiano 1884

Brico Io

Prime 365

Officine Meccaniche Castelfiorentino

Locci Agricoltura

AR Stilisti per Capelli

Forti Roberto (traghetti.com e Tuscany Lines)

Radius Valdelsa

Fioravanti & Cambi

Confezioni L.Pucci

Manetti distribuzione Alimentare

Landi Arredamenti

Scamar

TeknoClima

Gruppo Concialdi

Clk Italia telefonia e internet



L’ingresso è libero ma per chi fosse interessato ai tavoli si prega di contattare il Caffè del Teatro allo 0571628192 oppure la Pizzeria O’Vesuvio allo 05711614259.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa