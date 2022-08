Molti pediatri e medici di famiglia cessano l'attività in Valdelsa, ecco quali

L’Asl Toscana sud est comunica le novità di agosto e inizio settembre per quanto riguarda pediatri di libera scelta e medici di medicina generale in provincia di Siena, conseguenti a cessazioni ed entrate in servizio.

Il 31 agosto cesserà la dottoressa Pamela Liuzzo Lasagna, pediatra nell’ambito di Asciano e Rapolano Terme. I suoi assistiti saranno assegnati d’ufficio alla dottoressa Lucia Stolzuoli, che il 31 agosto lascerà l’ambito di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Monteriggioni e Radda in Chianti. In questo caso, i genitori dei suoi assistiti dovranno fare una nuova scelta.

L’ultimo giorno di questo mese cesserà anche la dottoressa Alessandra Fanetti, pediatra nell’ambito di Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano. I genitori dei suoi assistiti dovranno fare una nuova scelta.

Si ricorda che per i bambini che hanno compiuto 6 anni è possibile scegliere anche un medico di medicina generale.

Sempre il 31 agosto, cesseranno i medici di medicina generale Claudio Bianchini - ambito Poggibonsi -, e Letizia Lorenzini - ambito Siena e Monteriggioni -. Gli assistiti dovranno effettuare una nuova scelta.

Il medesimo giorno la dottoressa Virginia Caroni - ambito Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda, Montepulciano e Pienza - cesserà dall’incarico provvisorio. Il giorno dopo entrerà in servizio da titolare nel medesimo ambito. Gli assistiti dovranno comunque confermare la scelta o effettuarne una nuova.

Il primo settembre entreranno in servizio: Federico Perotti - medico di medicina generale nell’ambito di Siena e Monteriggioni -, Giuseppe Oreste Bibbò - medico di medicina generale nell’ambito di Sovicille, Chiusdino e Monticiano -, Giuseppe D’Angelo - medico di medicina generale nell’ambito di San Gimignano -, Leonardo De Carlo - pediatra nell’ambito di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Monteriggioni e Radda in Chianti - e Raffaella Zannolli - pediatra nell’ambito di Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano -.

Il 7 settembre cesserà dal servizio il dottor Dante Nesi, medico di medicina generale nell’ambito di San Gimignano. I suoi assistiti dovranno effettuare una nuova scelta.

Per tutti coloro che devono compiere una nuova scelta, l’elenco dei medici e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia

Ecco le possibilità per compiere la scelta del proprio medico.

- Scelta online, se si è in possesso di codice Spid o codice Pin della tessera sanitaria: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”)

- https://www.regione.toscana.it/-/toscana-salute

oppure:

- compilando il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra

- tramite telefono: al numero 0564-483777, da lunedì al venerdì, 9-13,30, martedì e giovedì anche 14-15.

Fonte: Asl Sud Est