Monopoly Forte dei Marmi sostiene Andrea Bocelli Foundation

Infatti venerdì 26 agosto dalle 19 nei locali di "Real Estate Advisor" & "Roma Imperiale Luxury Services" di Fabrizio Zanetti, in via Mazzini, si terrà l'evento glamour de La Dolce Vita a Forte dei Marmi. Dress code di rigore per un'occasione che unirà eleganza a raccolta di donazioni a sostegno di uno dei progetti della "Andrea Bocelli Foundation", in particolare la ricostruzione della scuola Ipsia Frau di San Ginesio, nella Marche, distrutta dallo sciame sismico del 2016.

I fondi saranno frutto sia di donazioni spontanee che di un'asta d'eccezione per ABF: le opere sono messe a disposizione dalla galleria "Laura Tartarelli Contemporary Art" di Pietrasanta; altre dalla multinazionale Dimian, promotrice del Monopoly di Forte dei Marmi (curate da InTown -Versilia). La serata sarà accompagnata dall’artista Rick Hutton e dalla sua band, popolare musicista britannico che ha suonato con Stevie Wonder, Paul McCartney e George Harrison, David Bowie, Eric Clapton, U2, Spandau Ballet, Eurythmics, Tina Turner, Boy George, Depeche Mode e tanti altri.

Ma non è tutto: sabato 27 agosto invece in una villa privata è previsto un grande party promosso da Bel Group - su invito - sempre per raccogliere fondi per ABF e l'imprenditore Michael Rothling, ormai definito Mr Monopoly, proporrà all'asta una specialissima edizione del gioco con confezione lusso da collezione in cristalli Swarovski.