Peretola, Quartini (M5S): "Puntare sul raddoppio della linea ferroviaria Pisa-Firenze"

"Non ci sorprende la pervicace miopia di chi si ostina a proporre alcune grandi opere inutili, costose e dannose, come il cosiddetto nuovo aeroporto di Firenze, con la pista recentemente diventata diversamente obliqua o declinata. Ci sorprende invece che certe idee possano essere ancora credibili ad una parte della politica, non solo renziana". Andrea Quartini, candidato del Movimento5Stelle alle prossime elezioni politiche, interviene così nella polemica sull’infrastruttura fiorentina. "Invece che al cosiddetto aeroporto, si pensi piuttosto a realizzare un collegamento ferroviario rapido tra Firenze e Pisa, potenziandole lo scalo aeroportuale: in soli 25 minuti potremmo collegare le due città, rendendo davvero un servizio ai cittadini. Il Cosiglio Regionale recentemente ha approvato all'unanimità, una mozione a prima firma M5S, per sollecitare il raddoppio della linea ferroviaria tra la costa e Firenze. È da qui – conclude Quartini - che si deve partire".

Fonte: Ufficio stampa