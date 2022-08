Pisa, pubblicato il Bando 'Pacchetto Scuola 2022\2023'

Tra i 200 e i 300 euro a famiglia per sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica di ragazze e ragazzi appartenenti ai nuclei in condizioni socieconomiche più difficili. E’ il contributo previsto dal bando Pacchetto Scuola 2022/2023, pubblicato nei giorni scorsi dal Comune di Pisa.

L’agevolazione è destinata a studentesse e studenti residenti nel Comune di Pisa, iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali) inclusi gli iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata. Per poter presentare domanda è inoltre necessario avere un’età anagrafica, alla data di scadenza della presentazione delle domande, non superiore ai 20 anni (da intendersi 20 anni e 364 giorni al 21 settembre 2022) e un ISEE non superiore a 15.748,78 euro.

La domanda potrà essere presentata fino alle ore 12:00 di mercoledì 21 settembre 2022 e dovrà essere effettuata esclusivamente on line collegandosi al relativo modulo nella sezione “Scuola” al link https://www.comune.pisa.it/it/pagina/servizi-online-e-smart-del-comune-di-pisa.

Per accedere al sistema on line è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), CIE (Carta Identità Elettronica) o TSN (Tessera Sanitaria Nazionale). Le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate a mezzo mail all’indirizzo pacchettoscuola@comune.pisa.it o telefonando ai numeri 050910739-717-718-464, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 13:30 e il martedì e il giovedì dalle 14:30 alle 16:30.

Per eventuali problemi è possibile rivolgersi a:

- Centro Polivalente di San Zeno dove i cittadini potranno usufruire della strumentazione per l'accesso alla domanda e di un'assistenza tecnica da parte dei facilitatori digitali. Per appuntamenti dalle ore 9 alle ore 12 da lunedì al venerdì al numero 0507846982

- Sportello stranieri, via Saragat, c/o SdS, tel. 3277977833 per un appuntamento il lunedì dalle 9:00 alle 13:00 e il venerdì dalle 8:30 alle 12:30.

Il bando e i reltivi allegati sono reperibili sul sito del Comune al seguente indirizzo: https://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/2006/Pacchetto-scuola.html

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa