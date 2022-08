Primo torneo di Padel ai campi di Vinci

Dal 1 all’11 settembre è in arrivo una grandissima novità nel panorama tennistico e padelistico regionale, in particolare per quanto riguarda il territorio empolese: sui campi del Vinci Tennis&Padel infatti si disputerà il primo Torneo Open maschile con montepremi complessivo di 4.000 € (2.000 € per il tennis e 2.000 € per il padel), organizzato in collaborazione con Grantennis Events.

Per gli appassionati sportivi empolesi sarà un’ottima occasione per assistere, in contemporanea, a due manifestazioni di altissimo livello di due discipline attualmente sulla cresta dell’onda. Nelle due tappe precedenti organizzate da Grantennis Events sono scesi in campo la bellezza di otto 2.1 e tanti tennisti professionisti, con il fiorentino numero 560 al mondo Daniele Capecchi a trionfare in entrambi i tornei disputati: sebbene sia ancora presto per conoscere i partecipanti alla manifestazione, i due “indizi” dei mesi scorsi sono la prova per una rassegna di sicura qualità. Per quanto riguarda il padel, il centro sportivo di Vinci ha puntato fortissimo sull’enorme espansione di questa disciplina: appena pochi mesi fa infatti sono stati inaugurati ben tre nuovissimi campi da padel, creando una “Padel Arena” unica nel territorio empolese, e il torneo Open sarà l’occasione per vedere all’opera alcune delle coppie più forti d’Italia.

Il programma della manifestazione prevede l’inizio per giovedì 1° settembre con le qualificazioni. A partire da lunedì 5 settembre via ai tabelloni principali, con incontri in sessione notturna e alcuni eventi enogastronomici in programma contemporaneamente al torneo. L’ingresso al circolo sarà libero per tutta la durata dell’evento.

Fonte: Ufficio stampa