Ritrovata la merce rubata dall'auto di un turista

Ieri mattina la polizia ha ritrovato tutta la refurtiva di un colpo messo a segno domenica 21 agosto su un’auto parcheggiata nella zona delle Cascine a Firenze.

Intorno alle 9.30 è stato lo stesso proprietario del mezzo, un turista francese, ad avvicinare una pattuglia in piazza Vittorio Veneto e a indicare agli agenti un ciclista, nei pressi della fermata della tramvia all’interno del parco, con in spalla uno zaino che la vittima del furto, senza esitazione, ha riconosciuto come suo.

I poliziotti hanno subito fermato il sospetto, un 36enne campano, recuperando, oltre allo zaino, anche alcuni oggetti e tre paia di occhiali di marca, rubati domenica nella medesima circostanza.

L’uomo, che aveva con sé anche un coltello di oltre 27 centimetri, un frangivetro, una torcia e un paio di guanti, è stato sottoposto a fermo per identificazione e al momento denunciato per ricettazione e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Le volanti hanno poi effettuato alcune ricerche in zona, trovando nelle vicinanze una valigia piena di vestiti ed una borsa per cosmetici, anch’esse trafugate dalla stessa autovettura del turista d’Oltralpe.

Il tutto è stato immediatamente restituito dalla Polizia di Stato al legittimo proprietario, con sua grande gioia.