Sorpreso a rubare in un appartamento, arrestato

Un 37enne è stato arrestato per furto a Firenze. L'uomo, di origini romene e con precedenti, è stato fermato dai carabinieri in via Petrolini. Era con due complici, riusciti a scappare.

I tre si sono introdotti in un edificio in ristrutturazione, usando le impalcature sono arrivati al primo piano e hanno forzato gli infissi. Stavano per entrare quando sono arrivati i carabinieri.

Il 37enne non è riuscito a fuggire, ha spintonato e colpito i militari prima di essere bloccato e portato a Sollicciano. Il 37enne è stato trovato in possesso di due cesoie metalliche di grosse dimensioni e di una lampada portatile, il tutto sottoposto a sequestro.