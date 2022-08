Svastiche su mezzi ditta postini a Firenze

Costernazione e incredulità per la miseria di un gesto che lascia sgomenti è quanto esprime il presidente del Consiglio regionale della Toscana appresa la notizia di svastiche disegnate sui mezzi di una ditta di spedizioni con sede in zona San Jacopino a Firenze.

Dopo l’indignazione il presidente ribadisce il compito delle Istituzioni che mai come in questo momento sono chiamate a rimettere al centro della riflessione culturale del nostro Paese una proposta altra di attenzione alle nuove generazioni per far fronte alle emergenze educative e sociali che sono all'origine di episodi di questo tipo. Il Consiglio regionale, ricorda il presidente, è impegnato da sempre nella sensibilizzazione ai valori della memoria, in particolare verso gli studenti e il mondo della scuola ed esorta a non sottovalutare mai certi episodi di degrado culturale.

A nome di tutta l’Assemblea legislativa auspica infine che le forze dell’ordine possano identificare i responsabili in tempi brevi.

“Va tutta la nostra solidarietà al titolare e i dipendenti di 'Postini fiorentini', l'azienda che questa notte è stata oggetto di un atto intimidatorio. Questa mattina quattro dei furgoni della ditta sono stati ritrovati imbrattati con svastiche disegnate al contrario. E' gravissimo danneggiare in questo modo chi svolge quotidianamente un servizio fondamentale per la nostra città. Ci auguriamo che i colpevoli siano identificati quanto prima” così Francesco Torselli e Alessandro Draghi, rispettivamente capogruppo di Fratelli d'Italia in Consglio regionale e a Palazzo Vecchio.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale