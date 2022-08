Tenta di nuovo di entrare nella Fontana del Nettuno, denunciato

Dopo un primo tentativo andato a vuoto a luglio, stanotte un trentenne residente a Prato ma di fatto senza fissa dimora ha cercato di fare un bagno nella Fontana del Nettuno dell’Ammannati in piazza della Signoria, ma è stato prontamente fermato dalla Polizia municipale.

Oltre alla multa prevista dal regolamento di polizia urbana, al cittadino è stata comminata anche la sanzione prevista dall'articolo 688 del Codice penale, ovvero l'ubriachezza molesta e l'ordine di allontanamento della piazza per le prossime 48 ore (c.d. Daspo urbano). Gli agenti, inoltre, hanno dovuto attivare la procedura di fotosegnalamento presso la locale Questura poiché il soggetto ha rifiutato di declinare le proprie generalità ed è stato, per questo, denunciato ai sensi dell'art. 651 del Codice penale.

Dall'inizio dell'anno sono 16 i verbali comminati per l'ingresso nella fontana del Nettuno in piazza della Signoria, due di questi allo stesso soggetto protagonista dell'evento di questa notte.