Trasporto scolastico, servizi navetta gratuiti a disposizione degli alunni senesi

A seguito dei lavori che dovranno essere effettuati per l’adeguamento antisismico di alcuni edifici scolastici comunali nel corso dell’anno 2022-2023, l’amministrazione comunale ha deciso di mettere a disposizione degli alunni e delle loro famiglie dei servizi navetta gratuiti per lo spostamento dalle scuole di origine alle sedi provvisorie.

I lavori, finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riguarderanno, per l’intero anno scolastico, la scuola primaria “Simone Martini” in via Duccio di Boninsegna, la scuola dell’infanzia “Mara Meoni” in strada di Ginestreto e la scuola dell’infanzia “Santa Marta” in via Nazareno Orlandi.

A seguito di un confronto avvenuto negli scorsi mesi tra amministrazione comunale, dirigenti scolastici e responsabili delle strutture le attività delle scuole sopra indicate saranno trasferite, per l’anno scolastico 2022-2023, rispettivamente, presso la scuola “Pascoli” in via Nazario Sauro, presso l’edificio scolastico in strada di Renaccio, località Abbadia di Ruffolo, e presso l’Emiciclo di San Miniato.

“Nelle ultime settimane, cercando di andare incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo effettuato tutte le verifiche tecniche necessarie per la corretta organizzazione dei servizi – spiega l’assessore all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica del Comune di Siena Paolo Benini – questo è avvenuto grazie alla collaborazione con gli istituti scolastici coinvolti e con la Polizia Municipale di Siena che si metterà al servizio della logistica legata alla viabilità e al controllo degli spostamenti dettati dai percorsi di andata e ritorno degli alunni”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa