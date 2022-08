Unione Popolare Toscana, i candidati alle prossime elezioni

All'indomani del grandissimo sforzo compiuto per la raccolta firme, andata a buon fine con un risultato ben oltre le aspettative, ecco tutti i nomi dei candidati in Toscana per Unione Popolare. Adesso comincia, o meglio si incrementerà, il grande impegno per la campagna elettorale vera e propria, che comunque ha già avuto indirettamente un suo momento di conoscenza della lista al momento della raccolta firme.

CAMERA COLLEGIO PLURINOMINALE TOSCANA – 01

Candidati Effettivi

ACERBO Maurizio

TRASATTI Francesca

CAVAZZUTI Nicola

ROMANI Giulia

COLLEGIO UNINOMINALE 02

MARTINELLI Nicolò

COLLEGIO UNINOMINALE 03

Trasatti Francesca

COLLEGIO UNINOMINALE 06

Baldanzi Simona

CAMERA COLLEGIO PLURINOMINALE TOSCANA – 02

Candidati Effettivi

CATENI Vittorio, Livorno

VALENTI Loretta, Siena

CHIAPPE Luca, Livorno

GOLINI Elena, Siena

COLLEGIO UNINOMINALE 01

ALLOCCA Salvatore

COLLEGIO UNINOMINALE 05

Pacchini Francesca

COLLEGIO UNINOMINALE 09

Rossi Cristiano

CAMERA COLLEGIO PLURINOMINALE TOSCANA – 03

Candidati Effettivi

EHM Yana Chiara, Gusterath (Germania)

PAGANO Giovanni, Napoli

Baldanzi Simona, Firenze

Oliveri Federico, Palermo

COLLEGIO UNINOMINALE 04

TEOTINO Stefano

COLLEGIO UNINOMINALE 07

CECCHI Stefano

COLLEGIO UNINOMINALE 08

MARCONCINI Samuela

SENATO

Candidati effettivi

CALLAIOLI Fabrizio

CONTI Francesca

BARACCA Angelo

VANGIERI Daniella Dominca

COLLEGIO UNINOMINALE 01

CUBATTOLI Claudio, Siena

COLLEGIO UNINOMINALE 02

BRUNO Giovanni, Pisa

COLLEGIO UNINOMINALE 03

VINCENTI Rigoletta

COLLEGIO UNINOMINALE 04

CONTI Francesca