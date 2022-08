A Firenze incontro di tutti i candidati delle liste Pd toscane

Parte la campagna elettorale del Partito Democratico verso le politiche del 25 settembre. Questa mattina a Firenze incontro di tutti i candidati del Pd al parlamento nelle liste della Toscana per condividere l’organizzazione delle quattro settimane che ci dividono dal voto e mettere a punto le proposte con cui presentarsi ai cittadini.

Ufficializzate le liste, adesso si apre la fase dei temi e su uno di questi, oggi, i candidati toscani del Pd lanciano una proposta: il governo aggredisca fin da subito il caro bollette che vede fatture da capogiro per le famiglie e imprese costrette a sospendere la produzione. Al governo viene chiesto un provvedimento urgente per un tetto nazionale al prezzo dell’elettricità, tema che non può attendere l’insediamento del nuovo parlamento, ma può rientrare, vista la situazione straordinaria, nella gestione degli affari correnti.

Fonte: Partito Democratico Toscana - Ufficio Stampa