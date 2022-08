Alluvione Stabbia, continua il ritiro straordinario dei rifiuti ingombranti

E’ ancora attivo e prosegue il servizio straordinario, organizzato da Alia Servizi Ambientali in accordo con l’Amministrazione comunale, per il recupero dei materiali ingombranti e suppellettili alluvionati nella frazione di Stabbia, nel territorio comunale di Cerreto Guidi: dal 16 agosto scorso a ieri sono state raccolte dagli operatori, per essere avviate a smaltimento, 40 tonnellate di materiali alluvionati.

Fino a sabato 27 agosto 2022 – anche senza appuntamento, per le sole utenze delle viabilità indicate - è possibile continuare ad esporre sulla pubblica via, all’altezza del proprio numero civico, sia materiali ingombranti che non (sacchi contenenti minutaglia alluvionata) applicando il cartello “materiale alluvionato”.

Da lunedì 29 agosto 2022 il servizio di ritiro continua, senza limiti quantitativi, ma solo con appuntamento, prenotando il servizio ingombranti tramite il Call Center Alia (attivo dal lun al ven dalle ore 08.30 alle ore 19.30 ed il sabato dalle ore 08.30 alle ore 14.30) ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 ( da rete mobile, a pagamento secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure 0571. 196 93 33 (da rete fissa e rete mobile).

Queste le 24 strade ancora interessate:

CENTRO URBANO DI STABBIA

Via Francesca Nord – Via Francesca Sud – via Irme Nagy – Piazza Tienanmen – via Frullani – via I° Maggio – via Di Vittorio – via Sakharov - via Mazzini – via Gramsci – via Bercilli - piazza G. Rossa - via del Serraglio – via Pian del Casone – via del Ponte – via delle Lazzerette – via della Ruga - via Rosa – via Goraccia – via Montanelli – via Lupo.

e alle sole civili abitazioni presenti nella ZONA INDUSTRIALE DI STABBIA

via dell’Acquerata – via della Repubblica – via della Costituzione

Fonte: Alia Servizi Ambientali