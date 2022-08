Caccia, in distribuzione i tesserini a Fucecchio

Sono in distribuzione presso l'URP/Accoglienza, al piano terra del palazzo comunale di Fucecchio, i tesserini per la stagione di caccia 2022/2023. I tesserini vengono distribuiti il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 e il venerdì solo dalle 8.30 alle 13. Per ritirare il proprio tesserino occorre presentare il porto d’armi in corso di validità, il tesserino giallo allegato al porto d’armi, copia dei versamenti effettuati (Agenzia delle Entrate, Regione Toscana …) e la ricevuta di pagamento dell'ATC.

La riconsegna del tesserino della passata stagione venatoria deve essere fatta al Comune entro il 31 agosto.

A partire da quest'anno è stato introdotta dalla Regione Toscana anche la novità del Tesserino Venatorio Digitale. Rappresenta una grande innovazione per la gestione e per la conoscenza da parte della Regione, in tempo reale, dell'entità dei prelievi su ciascuna specie. Da questa stagione venatoria il suo utilizzo in alcuni casi diventa obbligatorio. La App TosCaccia (scaricabile gratuitamente dagli store per dispositivi Android, iOS e Harmony) se utilizzata, sostituisce il Tesserino Venatorio Regionale cartaceo, per la annotazione delle giornate di caccia, delle aree utilizzate, dei capi abbattuti nonché per le procedure di registrazione della mobilità venatoria. L'utilizzo della App, come il tesserino regionale cartaceo, ha validità su tutto il territorio nazionale.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa