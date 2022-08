Ferrovie, linea Firenze-Siena maglia nera per affidabilità: come richiedere gli indennizzi

Nel mese di luglio l'indice di affidabilità di 5 linee regionali è sceso sotto la soglia prevista dal contratto di servizio tra Regione Toscana e Trenitalia che per il 2022 è fissata a 97,5%. Le linee in questione sono Firenze-Siena (95,15%), Firenze - Borgo S.L.(Via Vaglia)–Faenza (97,34%), Pisa-La Spezia (96,60%), Siena-Chiusi (95,35%) e

Parma-La Spezia (che ha come tappa Livorno, 97,15%).

Gli abbonati hanno diritto ad un bonus come risarcimento per i disservizi (ritardi e soppressioni) registrati durante il mese di giugno. A questo link sono disponibili maggiori informazioni sugli indennizzi riservati gli abbonati al servizio ferroviario regionale e come richiedere il bonus.

L’Indice di Affidabilità viene calcolato con una specifica formula che, per ciascuna linea della Tabella 1, valuta le soppressioni effettuate e i tempi di ritardo in relazione al servizio programmato. Ai fini del calcolo dell’IA il ritardo dei treni è registrato di norma a destinazione. Relativamente ai soli treni interregionali, il ritardo si misura nelle stazioni indicate in Tabella 2.

Tabella 1 – Le linee

N° LINEA 1 FIRENZE–AREZZO-CHIUSI–ROMA 2 FIRENZE-PISA 3 FIRENZE-SIENA 4 PISA-LIVORNO-GROSSETO-ROMA 5 FIRENZE-PISTOIA-LUCCA-VIAREGGIO 6 PRATO-BOLOGNA 7 FIRENZE-BORGO S.L. (via Vaglia)-FAENZA 8 FIRENZE-BORGO S.L. (via Pontassieve) 9 PISA-LUCCA-AULLA 10 LA SPEZIA-PISA 11 PISTOIA-PORRETTA TERME 12 SIENA-CHIUSI 13 LA SPEZIA-PARMA 14 SIENA-GROSSETO

Tabella 2 – Stazioni di registrazione del ritardo

Linea Direzione Stazione di registrazione del ritardo Prato – Bologna Bologna Bologna Firenze - Faenza Faenza Faenza Pisa – La Spezia La Spezia La Spezia La Spezia - Parma Parma Borgo Val di Taro Pistoia - Porretta Porretta Porretta Firenze - Roma Roma Montevarchi Pisa - Roma Roma Grosseto

Tabella 3 - Tratti comuni a più linee contrattuali

TRATTO COMUNE LINEE INTERESSATE LINEA ASSEGNATA Firenze-Pontassieve 1 – 8 1 Montepescali-Grosseto 3 – 4 4 Empoli-Firenze 2 – 3 2

Tabella 4 - Valore annuale di riferimento dell’indice di affidabilità

2019 2020 2021 2022 2023 2024 96.50% 97.00% 97.25% 97.50% 97.75% 98.00%

Modalità di richiesta indennizzo anno 2021

I titolari di abbonamenti cartacei, online e caricati su Carta Unica Toscana: Mensili Trenitalia (40/17) ordinari o isee;

Trenitalia (40/17) ordinari o isee; Mensili Trenitalia (40/AS) con origine o destinazione in Toscana;

Trenitalia (40/AS) con origine o destinazione in Toscana; Mensili Integrati Pegaso (41/17); Possono richiedere il bonus presso le biglietterie della Toscana per l’acquisto, contestuale alla richiesta, senza diritto al resto di: Biglietti di corsa semplice a tariffa 39/17 e a tariffa sovraregionale AS con origine o destinazione in Toscana entro 3 mesi dalla data di mancato raggiungimento dell’indice di affidabilità della linea;

Abbonamenti a tariffa 40/17 e Pegaso 41/17 mensili, validi fino al 4° mese successivo al mese di mancato raggiungimento dell’indice di affidabilità della linea;

Abbonamenti a tariffa 40/17 e Pegaso 41/17 annuali, con inizio validità fino al 4° mese successivo al mese di mancato raggiungimento dell’indice di affidabilità della linea. I titolari di abbonamenti cartacei, online e caricati su Carta Unica Toscana: Annuali Trenitalia (40/17) ordinari o isee;

Trenitalia (40/17) ordinari o isee; Annuali Trenitalia (40/AS) con origine o destinazione in Toscana;

Trenitalia (40/AS) con origine o destinazione in Toscana; Annuali Integrati Pegaso (41/17); Possono richiedere il bonus presso le biglietterie della Toscana per l’acquisto, contestuale alla richiesta, senza diritto al resto di: Biglietti di corsa semplice a tariffa 39/17 e a tariffa sovraregionale AS con origine o destinazione in Toscana entro 3 mesi dalla data di scadenza dell’abbonamento;

Abbonamenti a tariffa 40/17 e Pegaso 41/17 mensili, validi fino al 4° mese successivo alla data di scadenza dell’abbonamento;

Abbonamenti a tariffa 40/17 e Pegaso 41/17 annuali, con inizio validità fino al 4° mese successivo al mese di scadenza dell’abbonamento. All’atto della richiesta è necessario mostrare un documento di identità valido. In caso di rinuncia all’utilizzazione dei titoli acquistati per fatto proprio del cliente, la quota afferente al bonus regionale non sarà rimborsabile. In alternativa, i titolari di abbonamenti mensili e annuali anche acquistati online e Pegaso possono inviare copia dell’abbonamento e modulo di richiesta del bonus tramite mail all’indirizzo bonus.drt@trenitalia.it entro 1 mese dalla data di scadenza dell’abbonamento. L’importo corrispondente al bonus sarà erogato con bonifico sul codice IBAN indicato dall’avente diritto.

Fonte: Trenitalia - Ufficio Stampa