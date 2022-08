Lavori allo stadio Castellani per 644mila euro, paga l'Empoli Fc

Anche lo stadio Carlo Castellani di Empoli ha bisogno di manutenzione, in vista del tanto atteso progetto di rinnovo che però dovrà attendere l'alienazione da parte del Comune. Nel frattempo, i rapporti tra gli azzurri e l'amministrazione comunale continuano come di consueto. E dato che la stagione 2022/2023 di Serie A è già cominciata, sono stati ritenuti necessari dei miglioramenti a carico della società calcistica. Per questo in una lettera firmata dall'amministratore delegato Francesco Ghelfi si elencano in 14 tavole i dettagli dei lavori di manutenzione per 644mila euro, iva esclusa.

Tra i lavori più onerosi vediamo la realizzazione di 12 'space box' nella parte bassa dell'area superiore della tribuna, l'arrivo dei led a sostituire il separatore in vetro e acciaio tra il fossato e la pista di atletica, 4 aree arredate per l'intrattenimento degli spettatori sulla terrazza della tribuna principale. Altri interventi riguardano la rimozione di vecchie 'inferiate' con strutture in vetro e acciaio, come ad esempio nelle barriere laterali della tribuna maratona o tra la tribuna e il campo di gioco.

Il progetto è stato presentato il 17 giugno scorso, con tanto di documentazione integrata il 27 dello stesso mese. IL 29 giugno scorso la giunta comunale guidata da Brenda Barnini ha autorizzato i lavori, l'atto è stato definito esecutivo dal 2 settembre e ieri c'è stata la pubblicazione nell'albo pretorio.

Elia Billero