Lavoro, Scuola Imt cerca sistemista informatico a Lucca

C'è tempo fino al 14 settembre per inviare la propria candidatura per partecipare al concorso indetto dalla Scuola IMT per una posizione di sistemista informatico nell’area tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Il rapporto di lavoro sarà a tempo indeterminato, categoria D.

La figura selezionata si occuperà del monitoraggio delle infrastrutture informatiche della Scuola IMT e della gestione del supporto informatico agli utenti, con particolare riferimento alla rete cablata e alla rete Wi-fi.

Si tratta di una selezione cui possono partecipare anche le figure junior in quanto, per essere ammessi al concorso, è sufficiente essere in possesso della laurea, anche triennale, in una delle materie specificate nel bando, reperibile sulla pagina del sito dedicata alle posizioni aperte.

Le domande devono essere inoltrate esclusivamente on line tramite la piattafiorma dedicata.