Memorial Parenti, contro i Lupi arriva la Normanna Aversa

Il Memorial “Giancarlo Parenti”, edizione 2022, si disputerà sabato 1’ ottobre, alle ore 18.00, e vedrà di fronte i padroni di casa della Kemas Lamipel S. Croce (A2 M) e i graditi ospiti della Normanna Aversa Academy (A3 M), targata Wow Green House. Una gara di alto profilo, dato lo spessore del team ospite, un test-match che non avrà solo la funzione di rodare i ragazzi di Mastrangelo (così come gli sfidanti) in vista dell’imminente inizio di stagione; il Memorial è un appuntamento che ogni anno chiama a raccolta il popolo biancorosso, che prepara tutto l’ambiente, e non solo la squadra, al via ufficiale. Sarà pienamente aperto al pubblico e la speranza è che questo sia particolarmente numeroso e rumoroso, nel ricordo di Giancarlo Parenti, fondatore della Fossa dei Lupi, storico gruppo del tifo organizzato.

IL MEMORIAL: “Correva l’anno 1977”. 45 anni fa, Giancarlo Parenti fu tra i fondatori del gruppo guida dei tifosi santacrocesi più accesi e appassionati, la Fossa dei Lupi. Nel 1986, ancora nel fiore degli anni, perì in un incidente stradale. L’anno successivo, amici, compagni di tifo e società biancorossa decisero di omaggiarlo istituendo un torneo a suo nome e in ricordo. La prima edizione, era il 1987, vide ai nastri di partenza Sestese (A2 M), Arno Castelfranco (B M) e gli stessi “Lupi”. La manifestazione è andata avanti per tutti questi anni, sono trentacinque, eccetto fisiologici momenti di “pausa” in occasione di annate non particolarmente propizie per il sodalizio o di cambi di sede o altro. Nel 2016 il Memorial è ripartito dopo cinque anni di stop e da allora non ha avuto più interruzioni. Lo scorso anno se lo è aggiudicato Emma Villas Aubay Siena al termine di un’avvincente battaglia al tie-break.

LA SQUADRA AVVERSARIA: la Wow Green House di Aversa (Caserta) è una ambiziosa formazione di A3 Credem Banca inserita nel girone Blu. Si presenta al via con giustificate aspettative di un campionato di vertice, attrezzata per quel salto di categoria cui la società aspira. Allenatore è l’ex Lagonegro Paolo Falabella, lo scorso anno secondo di coach Montagnani a Siena. L’organico, già competitivo nella passata stagione (semifinali play-off A3), è stato brillantemente rinforzato con atleti di categoria superiore quando non di spessore internazionale. Ci riferiamo al bomber Andrea Argenta, anch’egli ex Lagonegro, opposto tra i più prolifici dell’intero torneo di A2 2021-22. O al palleggiatore Matteo Pistolesi, ex Cuneo e, manco a dirlo, Lagonegro. Da Porto Viro, sempre A2 M, è arrivato in Campania lo schiacciatore Gasperini, da Siena “il classe 2001” Iannacone. Fiore all’occhiello, il martello bulgaro classe 1997, Gordan Lyutskanov, proveniente dal Levski Sofia e reduce da una breve parentesi proprio a Santa Croce a marzo del 2019. Peraltro, uno dei centrali di Aversa è Alberto Marra, che tutti ricordano biancorosso nella stagione 2019-20.

Fonte: Ufficio Stampa Kemas Lamipel S. Croce