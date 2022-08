Passerella Isolotto, Torselli e Draghi (FdI): "Accessibile a disabili e videosorvegliata grazie a Fratelli d’Italia"

“Ci sono voluti 7 anni ma alla fine siamo riusciti a rendere accessibile ai disabili la passerella dell’Isolotto".

Lo dichiarano Francesco Torselli e Alessandro Draghi, rispettivamente capogruppo in Consiglio regionale e a Palazzo Vecchio.

"La nuova passerella è stata inaugurata nel 2015, un’opera attesa da tempo ma con un grave problema. Il percorso d’ingresso, che non dovrebbe permettere il passaggio di scooter e altri veicoli, rendeva inaccessibile il passaggio ai disabili in sedia a rotelle. Per questo traguardo ringraziamo sentitamente Cosimo Troiano, coraggioso e combattivo cittadino dell’Isolotto che ha sempre denunciato l’ingiustizia e si è battuto insieme a noi per l’accessibilità della passerella. Una vera e propria vergogna contro cui ci siamo battuti a lungo.

Non dimentichiamoci che per cercare di entrare nella passerella un disabile su sedia a rotelle è caduto ed è stato ricoverato per giorni. Nell'agosto 2018 l'assessore Giorgetti promise a Troiano, dopo l'approvazione di una nostra mozione, che i lavori per il superamento della barriera architettonica sarebbero iniziati dopo pochi mesi perché già finanziati. Quei lavori in realtà non sono mai partiti. La passerella, oggi, può essere attraversata dai disabili su carrozzina grazie a un progetto sperimentale del Quartiere 4. Alla fine almeno il Quartiere si è mosso. L’arroganza della sinistra fiorentina deve finire, il sindaco Nardella dovrebbe scusarsi con i suoi concittadini per non averci ascoltato prima”.

Fonte: Ufficio Stampa