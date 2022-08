Processione e cocomerata in vigna a San Casciano in Val di Pesa

E’ stato don Cristiano Comini, parroco di Chiesanuova, a ritrovare un'effigie del secolo scorso di San Bartolomeo che tra qualche ora sarà esposta per la prima volta nel corso della processione che precede la cocomerata rinata alla Pia Percussina. Dagli anni Cinquanta emerge un'antica tradizione sancascianese. Insieme al parroco della frazione sancascianese che ha recuperato una tavola dipinta del secolo scorso raffigurante San Bartolomeo nell'antica chiesa di Faltignano, la comunità ripristina un rituale molto sentito. Si tratta della festa dedicata a San Bartolomeo nell’area del parco che un tempo apparteneva al nonno di Piero Calamandrei, Giacomo Pimpinelli, frequentato dal giovane padre costituente, e che oggi è parte integrante dell'azienda agricola Pia Percussina.

E’ in questo luogo della campagna fiorentina, che i proprietari Joe Mastrangelo e Marta Santoro hanno riqualificato con passione facendo riaffiorare dal bosco alcune importanti testimonianze del passato, che è in programma la festa religiosa e civile “La cocomerata rinata”, tra cibo, musica e tradizioni gastronomiche, aperta a tutta la comunità.

L'evento, promosso dalla Pro Loco di San Casciano in Val di Pesa, prende il via questa sera alle ore 19 con la possibilità di degustare piatti e produzioni tipiche locali, prosegue alle 19:30 con una visita guidata del parco e culmina alle ore 20 con la processione e la benedizione a cura del parroco di Chiesanuova Don Cristian Comini. Alle ore 21 sarà una formazione bandistica ad animare la serata con vari interventi musicali. All'iniziativa sarà presente il sindaco di San Casciano. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Faltignano Farm Project, costituita dalle aziende Tommaso Cei, La Canigiana, Torre bianca e La Pia Percussina.

Ingresso libero. La Pia Percussina si trova in via Faltignano, 26 a San Casciano in Val di Pesa (FI). La prenotazione è obbligatoria. Ingresso libero. Per informazioni: 338.5667627.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino