Ruba oltre 100 smartphone e vini pregiati a Firenze: nei guai un 35enne

Un 35enne di origine campana è stato fermato dai carabinieri di Firenze con l’accusa di aver rubato oltre 100 cellulari e tablet in un negozio di elettronica in via Santa Caterina da Siena e di vini pregiati in un ristorante asiatico.

Il 35enne è stato individuato con l’ausilio delle telecamere nei due negozi, le cui immagini hanno permesso di riconoscere il vistoso tatuaggio sul braccio. Inoltre, ad inchiodare l’uomo è stato uno smartphone trafugato nel negozio di telefonia e rinvenuto dai militari in suo possesso