Scomparsa Francesco Ridolfi, il cordoglio della Croce Verde di Lucca

Il presidente Daniele Massimo Borella, il Consiglio di Amministrazione e la Croce Verde di Lucca esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Francesco Ridolfi, già dipendente dell'Associazione e dell'agenzia funebre Humanitas pro Croce Verde Lucca, scomparso nella notte a causa di un incidente automobilistico.

Assunto in Croce Verde come autista soccorritore il 1° ottobre 1984, Francesco si è poi diviso tra il lavoro sulle ambulanze e quello presso le onoranze funebri, per terminare poi la carriera proprio con l'agenzia nel giugno del 2009.

La sua dedizione era evidente non soltanto nel lavoro, ma anche nelle attività come volontario di Protezione civile, in particolar modo nel settore delle cucine. Impareggiabile il suo impegno nel cantiere di quella che è diventata l'attuale sede della Croce Verde di Lucca, in viale Castracani, per la quale si è speso in prima persona sovrintendendo a diversi aspetti delle operazioni di costruzione.

Tutta la Croce Verde di Lucca si stringe attorno alla famiglia di Francesco, esprimendo affetto e gratitudine per quanto fatto per l'Associazione e la cittadinanza.

Fonte: Ufficio Stampa