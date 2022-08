"Alberi abbattuti di notte in viale Redi", la denuncia

Questa notte il Comune di Firenze ha iniziato ad abbattere i pini di viale Redi, nel tratto compreso tra via Ponte all'Asse e via San Iacopino.

Nessun ripensamento su questo aspetto del progetto, nonostante l'assemblea pubblica di alcune settimane fa avesse fatto registrare numerosi interventi contrari, di comitati e cittadinanza.

A niente sono valse le lettere di Italia Nostra al Sindaco, le firme raccolte e depositate spontaneamente in poche ore, le richieste - anche del nostro gruppo consiliare - di riprendere il tema in un confronto che non ignorasse chi ha a cuore gli alberi della nostra città.

È stato riconosciuto che il motivo per cui si procede al taglio non è legato al pericolo delle piante. Inoltre proprio in questi giorni è emerso quanto sia importante rivoluzionare il rapporto tra tessuto urbano e verde per contrastare i cambiamenti climatici e limitare i danni sempre più frequenti degli effetti di forti precipitazioni (per non parlare delle isole di calore).

La questione politica sul metodo e sul merito di questo progetto indebolisce le istituzioni ed esaspera la cittadinanza. Avviene inoltre in un mese in cui i consigli e le commissioni, del Comune e dei Quartieri, sono sospesi. Un modo di agire dannoso per chiunque abbia a cuore la città.

Francesco Torrigiani, Giorgio Ridolfi - Sinistra Progetto Comune Quartiere 1

Antonella Bundu, Dmitrij Palagi - Sinistra Progetto Comune