Arrestati per una rapina a Livorno, drogarono e picchiarono il complice

Ritenuto l'autore di un colpo in una tabaccheria a Livorno avvenuta il 12 agosto scorso, un 42enne è stato denunciato dalla polizia per tentata rapina ma in carcere sono finiti i suoi due complici, un italiano di 29 anni e uno straniero di 18 anni. Secondo gli investigatori i due avrebbero commesso reati di estorsione, cessione di stupefacenti e lesioni aggravate nei confronti del 42enne e tramite una massiccia somministrazione di droga, gli avrebbero ridotto la capacità di intendere e di volere nel commettere la rapina alla tabaccheria. Sempre secondo le indagini, i due complici avrebbero in seguito costretto il 42enne a consegnare somme di denaro, trattenendo la sua auto e aggredendolo anche con un bastone procurandogli lesioni fisiche. Emersa dunque una spiccata pericolosità dei soggetti dalle indagini, con conseguente concreta previsione che le attività criminose potessero proseguire, il gip ha emesso per entrambi l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.