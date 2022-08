Bandi in scadenza per alcune Scuole di Specializzazione dell’Università di Siena

Scade il 28 agosto, alle ore 14, il termine per partecipare al concorso pubblico per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Genetica medica dell’Università di Siena. Sono quattro i posti disponibili per laureati non medici. Per questa tipologia di scuola l’accesso è riservato ai laureati magistrali in: Biologia LM6; Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; Biotecnologie industriali; Biotecnologie agrarie e per alimenti e ai corrispondenti laureati specialisti e quadriennali del vecchio ordinamento nelle lauree corrispondenti.

Il bando, con la data della prova di selezione, la modulistica e le modalità di iscrizione è pubblicato nella sezione del portale di Ateneo dedicata alle Scuole di specializzazione di area non medica.

Scadono inoltre il 31 agosto, ore 14, i termini per presentare la domanda di ammissione al concorso per la Scuola di Specializzazione in Microbiologia e virologia, due i posti disponibili e per la Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e biochimica clinica, sono quattro i posti a disposizione.

Scade invece il 19 settembre, ore 14, il termine per partecipare alla prova di ammissione per la Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera, quattro i posti.

Mentre scade il 30 settembre, ore 14, il bando per partecipare alla prova di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, cinque posti.

Infine scade il 22 ottobre, ore 14, il bando per i quattro posti della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia.

Tutte le informazioni sui requisiti di accesso e sulle modalità di partecipazione alle prove di ammissione sono pubblicate all’indirizzo: www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea/scuole-di-specializzazione/scuole-di-specializzazione-di-area-non-medica

Fonte: Università di Siena