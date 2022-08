Biblioteca Empoli, torna l'orario invernale. Apertura garantita al sabato

Alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli da giovedì primo settembre torna l’orario invernale.

Da lunedì a venerdì l’apertura al pubblico sarà dalle 9 alle 20, il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, mentre la Sezione Ragazzi sarà aperta da lunedì a venerdì dalle 10 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio, dalle 16 alle 20.

Per quanto riguarda l’orario estivo in vigore fino a mercoledì 31 agosto 2022, la sezione generale della biblioteca e la Sezione Ragazzi saranno chiuse lunedì 29 agosto 2022.

Le iniziative di quest’ultima si svolgeranno come di consueto al parco di Serravalle dalle 16.30 alle 19.30.

COSE BOLLE IN PENTOLA A SETTEMBRE - Il Gruppo di lettura della Fucini riprenderà le proprie attività il 3 settembre con un incontro dedicato a Sherlock Holmes.

Proseguiranno le iniziative al parco di Serravalle fino al 15 settembre e nei parchi cittadini con un programma da non perdere.

I FUORI PROGRAMMA DELL’ORA DEL RACCONTO – Mercoledì 31 agosto in piazza XXIV Luglio alle 21.30 e ai Giardini di Pagnana, piazza Arno il 14 settembre alle 17.30

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa