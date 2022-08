Centri estivi ad Altopascio, contributi per oltre 200 famiglie

Centottanta domande, un contributo medio di 220 euro e un plafond totale di 40 mila euro, di cui 20 mila direttamente a carico direttamente del Comune di Altopascio: sono questi i numeri del bando pubblicato dall’amministrazione D’Ambrosio per sostenere le famiglie altopascesi nel pagamento dei centri estivi 2022 accreditati dal Comune di Altopascio (ASD L’Acquario – Educamp, ASD Freestyle Valico, ASD Small Stars). Un impegno importante che il Municipio della cittadina del Tau ha confermato anche quest’anno con l’obiettivo di sostenere i ragazzi e le ragazze durante il periodo estivo: in alcuni casi i contributi sfiorano anche i 700 euro per una media che supera i 200 euro di contributo a famiglia.

La graduatoria è da oggi pubblicata sul sito istituzionale del Comune, a questo link: https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/contributi-alle-famiglie-centri-estivi-2021/ ed è consultabile a tutti coloro che hanno fatto domanda.

"Il bando ha avuto un grande riscontro da parte delle famiglie altopascesi - spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore al sociale, Valentina Bernardini -: sono arrivate quasi 200 domande e siamo riusciti ad accoglierle tutte operando una scelta chiara: con i 20mila euro iniziali di contributo regionale avremmo infatti potuto soddisfare solo una parte delle richieste; abbiamo quindi deciso di raddoppiare le risorse, prevedendo altri 20mila di risorse proprie dell’ente per poter accogliere tutte le domande arrivate e garantire un sostegno consistente a molte famiglie". "Anche quest’anno abbiamo confermato la nostra vicinanza e il nostro supporto alle famiglie - commenta l’assessore al welfare Valentina Bernardini - e anche quest’anno siamo riusciti a garantire contributi a tutte le domande pervenute. L’obiettivo è stato proprio quello di ampliare la possibilità di partecipazione da parte dei cittadini, alle prese con un periodo storico per niente facile, tra rincari per la spesa, per le bollette e generale aumento del costo della vita. I centri estivi fanno parte a tutti gli effetti dell’offerta formativa del nostro territorio e della crescita di ogni ragazzo: riteniamo che ogni bambino o ragazzo altopascese, partendo proprio da chi vive in contesti familiari con maggiori difficoltà economiche, abbia diritto a frequentare le attività estive, socializzare con i coetanei, avere un impegno che possa divertirlo, incuriosirlo, accompagnarlo nella crescita e nel percorso di autonomia. Il nostro sguardo e la nostra attenzione sono rivolti proprio ai più giovani, per rendere Altopascio sempre più un territorio amico dei bambini e degli adolescenti".

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa