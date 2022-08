Cipolla di Certaldo in sagra, il ritorno in Terrazza Calindri

Torna, per tutte le sere da giovedì 25 agosto a domenica 4 settembre, la manifestazione enogastronomica "Cipolla di Certaldo in sagra", giunta alla decima edizione. Sulla terrazza panoramica dedicata ad Ernesto Calindri, il Consorzio Produttori Agricoli di Certaldo, in collaborazione con ASEV e con il patrocinio del Comune di Certaldo, organizza questa iniziativa per valorizzare il prodotto tipico certaldese, celebrato oltre i suoi confini fin dai tempi di Giovanni Boccaccio, che ne parlò già nel Decameron.

Durante la manifestazione non mancheranno le occasioni di confronto e di valorizzazione della Cipolla di Certaldo, oltre alla semplice cena. Mercoledì 31 agosto, alle 15:00, la tradizionale cena sarà preceduta da un convegno, a Casa Boccaccio, dal titolo “Seminativi e colture orticole in pieno campo: la gestione della risorsa idrica”, organizzato in collaborazione con la Confederazione italiana agricoltori.

Sabato 3 settembre, alle 17:30, si svolgerà anche il tradizionale concorso culinario, dove una giuria di esperti assaggerà e premierà la migliore Zuppa di Cipolla di Certaldo. Per partecipare occorre preparare una zuppa usando almeno un chilo di Cipolle di Certaldo e presentarsi sul posto entro l'orario stabilito. La partecipazione è gratuita, chi partecipa si impegna a cedere agli organizzatori tutti i diritti su uso di ricette, foto e filmati prodotti in occasione del concorso.

Il programma completo

Giovedì 25 agosto

ore 18:00 - Aperitivo cipolloso

dalle 19:00 - Cena

Venerdì 26 agosto

ore 18:00 - Aperitivo cipolloso

dalle 19:00 - Cena

Sabato 27 agosto

dalle 19:00 - Cena

Domenica 28 agosto

Pranzo con i contadini

dalle 19:00 – Cena

Lunedì 29 agosto

ore 18:00 - Aperitivo cipolloso

dalle 19:00 – Cena in compagnia della band “Quarto Podere”

Martedì 30 agosto

ore 18:00 - Aperitivo cipolloso

dalle 19:00 – Cena

Mercoledì 31 agosto

ore 15:00 – Convegno a Casa Boccaccio “Seminativi e colture orticole in pieno campo: la gestione della risorsa idrica”, in collaborazione con CIA

Giovedì 1 settembre

ore 18:00 - Aperitivo cipolloso

dalle 19:00 – Cena

Venerdì 2 settembre

ore 18:00 - Aperitivo cipolloso

dalle 19:00 – Cena

Sabato 3 settembre

ore 17:30 – Concorso “La migliore zuppa di Certaldo”

dalle 19:00 – Cena

Domenica 4 settembre

dalle 19:00 – Cena

Per informazioni e prenotazioni (da un minimo di 7 persone) si possono contattare i numeri 342 5644500 o 329 2443993.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa