Dentro la cucina di un ristorante stellato, in presa diretta: ecco il thriller culinario dell'anno

Due film imperdibili, in anteprima esclusiva dopo il passaggio ai Festival, saranno proiettati domani venerdì 26 agosto presso la Manifattura Tabacchi di Firenze. Si tratta di “Boiling Point” e “Wild Men”.

A partire dalle 21.15 il grande schermo della Manifattura vedrà protagonista il vincitore della 68° edizione del Taormina Film Fest, dove ha fatto incetta record di premi, tra cui Miglior Film, Migliore Regia, il Premio della Critica Italiana – SNCCI e il premio come Miglior Attore al protagonista Stephen Graham, nei panni nello chef Andy Jones. Il film inglese Boiling Point è l’opera seconda di Philip Barantini, girato con un unico piano sequenza per un’esperienza completamente immersiva dietro le quinte della cucina di un ristorante stellato di Londra nella notte più difficile dell’anno: la Vigilia di Natale.

Ospite speciale della serata sarà l’attrice e performer Maria Cassi, fondatrice, assieme allo storico chef fiorentino Fabio Picchi del Cibreo, del Circolo Teatro del Sale, luogo dove teatro, arti performative e cucina si fondono alla perfezione.

A seguire, alle 23.00, in programma l’anteprima di Wild Men – Fuga dalla civiltà, diretto da Thomas Daneskov. Il film vede protagonista un uomo in fuga dalle pressioni della società che decide di ritirarsi tra montagne e boschi norvegesi per vivere come un autentico vichingo. L’incontro con un altro improbabile fuggitivo diventerà l’occasione per un assurdo viaggio tra i fiordi della Norvegia, con alle calcagna la polizia locale, due spietati trafficanti di droga e la sua stessa famiglia.

Boiling Point e Wild Men arriveranno nelle sale italiane in autunno con ARTHOUSE, nuovo progetto editoriale di I Wonder Pictures dedicato al cinema d’essai in collaborazione con Valmyn di Alessandro Tiberio. ARTHOUSE porterà ogni mese nelle sale italiane un film e un documentario per i grandi cultori del cinema al cinema.