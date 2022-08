Oltre 300mila euro dalla regione per il campo sportivo di Montopoli

Oltre 300 mila euro dalla Regione per finanziare gli interventi all'impianto sportivo Bianco Bianchi di Montopoli in Val d'Arno. «Grazie all'importante contributo stanziato dalla Regione Toscana – spiega il sindaco Giovanni Capecchi – realizzeremo degli interventi di miglioramento dell'intero impianto sportivo. In queste settimane gli uffici stanno lavorando per mettere a punto, insieme alla società che ha in gestione il campo, quello che sarà il progetto esecutivo. Crediamo che investire sullo sport sia un arricchimento per le future generazioni e quindi per l'intera comunità. Vuol dire privilegiare uno stile di vita sano e assicurare ambienti sicuri e belli dove poter socializzare, giocare e scoprire i bei valori intrinsechi nella competizione sportiva».

Nel dettaglio la cifra che la Regione ha destinato al campo scuola "Bianchi" di Montopoli è di 329.024 euro divisi in due annualità 263.219,20 quest’anno e 65.804,80 il prossimo a cui si somma un cofinanziamento del Comune.

«L'intento – continuano gli assessori Cristina Scali, allo sport, e Alessandro Varallo, ai lavori pubblici – è ampliare l'offerta sportiva di Montopoli investendo su un impianto multidisciplinare che può essere sempre più utilizzato anche per attività diverse dal calcio. In collaborazione con chi ogni giorno vive l'impianto, i tecnici degli uffici stanno mettendo a punto il progetto esecutivo che sarà successivamente presentato alla cittadinanza. L'inizio dei lavori è previsto entro il 2022 per concludersi entro il 2023, durante questa fase l'attività sportiva non sarà interrotta, anzi gli allievi della scuola calcio potranno usufruire immediatamente dei nuovi spazi non appena saranno realizzati».

«Crediamo che l'approccio multidisciplinare sia importante – conclude Franco Gentile presidente dell'Asd Città di Montopoli – anche per la nascita e/o l'insediamento di nuove società sportive sul territorio. Infine, tra i punti che ci stanno a cuore e che chiederemo all'amministrazione comunale di introdurre nel progetto, c'è l'attenzione al risparmio energetico dell'impianto».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa