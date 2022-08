Jova Beach Party, grande festa o evento impattante? Il sondaggio di gonews.it

Il Jova Beach Party da 3 anni è sinonimo di grande evento musicale, capace di attirare decine di migliaia di persone in località balneari 'riscoperte' in tutta Italia. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha proposto questo innovativo format che ha lui al centro come artista e performer, contornato da ospiti di livello e band di supporto di spessore. Nelle intenzioni però c'è anche un rimando chiaro e netto all'ecologia.

Nella presentazione dell'evento di Viareggio, unica tappa toscana di quest'anno, si legge

Tra un live e l’altro, la nuova iniziativa Jova Beach Planet trasmette video-cartoline di divulgazione scientifica per chi è in spiaggia, e sono continui gli appelli che Lorenzo lancia dal palco per sensibilizzare il pubblico ad una sempre più alta attenzione ambientale. La costante campagna informativa che accompagna il palinsesto della giornata, infatti, completa l’esperienza in spiaggia e la trasforma in un’importante occasione di sensibilizzazione per tutti gli spettatori. Nell’area del concerto sarà disponibile un’area relax realizzata con materiali riciclati, con pannelli esplicativi del “circolo” della raccolta differenziata al Jova Beach. In tema di ambiente ricordiamo anche la campagna di crowdfunding “Ri-Party-Amo: puliamo e recuperiamo 20 milioni di metri quadri di spiagge, laghi, fiumi e fondali” promossa da Jovanotti con WWF e Intesa Sanpaolo.

Però la portata dell'evento sulle spiagge italiane ha fatto storcere il naso a molti, alcuni di questi appellati dallo stesso Jovanotti 'econazisti' per l'intolleranza con la quale si sono scagliati contro l'evento.

Oltre a Italia Nostra, anche la Procura di Lucca si è interessata all'evento aprendo un fascicolo per indagare sull'impatto dell'evento sulla Spiaggia del Muraglione, dove si terrà l'evento.

Uno studio del professor Baccaro dell'Università di Trieste sul "campionamento della vegetazione psammofila realizzato nell’area del Muraglione di Viareggio ad inizio agosto" ha fatto nascere tutto. Le piante sulla spiaggia sarebbero necessarie per contrastare l'erosione, in pratica.

Ciononostante, l'Arpat ha dato l'ok alla manifestazione così come l'Ente Parco di Migliarino San Rossore, a patto che alcune piante venissero messe in salvo e ripiantate a primavera 2023.

Voi cosa ne pensate del Jova Beach Party? Siete favorevoli all'evento o lo ritenete troppo 'impattante' nella cornice della spiaggia versiliana? Ditelo nel sondaggio di questa settimana di gonews.it. Potete votare fino al 1 settembre alle 13, la vigilia del grande evento.