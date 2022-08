L'ultimo libro di Lucia Serracca si presenta a Casa Boccaccio

Giovedì 1 settembre alle ore 21:15 si terrà la presentazione del libro "Salmo XXIV" (Ed. Le Mezzelane) di Lucia Serracca. Il romanzo, un thriller storico ricco di arte, ha vinto il Premio Giorgione nella categoria Noir di quest'anno. Porterà il saluto l'assessore alla cultura Clara Conforti. Dialogherà con l'autrice Sandra Landi, scrittrice e saggista. Appuntamento alla Casa di Boccaccio in Certaldo Alto, ingresso gratuito.

Il libro. Il romanzo è ambientato a Venezia nel 1667. Il musicista Vincenzo Sebastiano Antelami, accusato di stregoneria dall'Inquisizione, fugge a Londra con la giovane amante, Francesca. Venezia, 2017. Stefano Montani, scrittore e critico musicale, giunge nella città lagunare per i concerti del Carnevale. In programma, l'esecuzione del "Salmo XXIV", opera sconosciuta di Antelami ritrovata a Oxford. È solo una coincidenza la contemporanea scoperta di un ritratto del musicista, su cui sembra dipinto un messaggio arcano? Insieme alla restauratrice Chiara Sabelli, Montani viene coinvolto nella ricerca di un "terribile lascito", nascosto in uno spartito perduto. Svela così l'esistenza di risorti Ordini esoterici a caccia di un misterioso segreto. Mentre una enigmatica donna dai capelli rossi sembra indicargli segni.

L'autrice. Lucia Serranca è nata a Pistoia e residente a Certaldo. Laureata in biologia, lavora presso l'Università di Siena. La scrittura in tutte le sue declinazioni è il suo interesse principale, che coltiva, con la lettura e la passione per cinema, teatro e fotografia.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa