Modifiche temporanee alla viabilità in via della Motta

Modifiche temporanee alla viabilità in un tratto di via della Motta per lavori per conto dell'azienda Toscana Energia. I provvedimenti, contenuti nell'ordinanza 413 dell'11 agosto 2022, scatteranno il 29 agosto.

In particolare, sono previsti i seguenti provvedimenti di viabilità temporanei: dalle 7 del 29 alle 20 del 31 agosto, in via della Motta, tratto in prossimità del civico 203 per circa 50 metri, sarà in vigore il divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell'attività, limitatamente alle loro effettive necessità d'impiego; dalle 20.01 del 31 agosto alle 20 del 16 settembre, in via della Motta, nel tratto in prossimità del civico 203 per circa 50 metri, saranno in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli dei frontisti, dei mezzi di soccorso e dei mezzi del Tpl, il restringimento di carreggiata con istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri per consentire il passaggio di tutti i veicoli dei frontisti, dei mezzi di soccorso e dei mezzi del Tpl, e il divieto di transito di tutti i veicoli con massa superiore a 35 quintali, eccetto i mezzi del Tpl, mezzi di soccorso e forze dell'ordine.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa