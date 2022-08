Pronto Soccorso Empoli, Lega: "Forti carenze d'organico"

“E’ un’estate piuttosto complessa per chi opera al Pronto Soccorso del San Giuseppe di Empoli - affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega - vista la perdurante e grave carenza di personale che, inevitabilmente, si riflette pure a livello organizzativo.”

“Il personale che lavora nel settore della medicina d’urgenza è sotto stress e talvolta rischia pure di essere preso di mira, seppur incolpevole, da parte dei familiari di chi accede in ospedale che lamentano attese snervanti e prolungate, prima che il paziente possa avere una qualche risposta certa sul suo stato di salute. Mancano medici, infermieri ed Oss - precisano gli esponenti leghisti - ed è chiaro che tali lacune finiscono per incidere sulla capacità di poter svolgere serenamente la propria delicata opera assistenziale.”

“Se non si porrà rimedio a tale annosa criticità è chiaro che l’accesso al Pronto Soccorso, nonostante l’abnegazione di tutto il personale, rimarrà una sorta d’incubo. Ecco, perché - concludono Giovanni Galli ed Andrea Picchielli - a metà settembre è stato indetto uno sciopero, proprio per sollecitare chi di dovere a trovare idonee soluzioni (ovvero un numero veramente adeguato di assunzioni)per mettere la parola fine ad una stringente problematica, mai veramente presa in doverosa considerazione da chi amministra la Regione.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa