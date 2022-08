Per scavo urgente di Publiacqua, via Jacopo da Diacceto sarà chiusa al transito oggi dalle ore 13. Le auto che dovranno recarsi alla stazione di Santa Maria Novella saranno indirizzate sulla direttrice viale Rosselli-via Alamanni con disattivazione della porta telematica. I lavori di riparazione e il ripristino dell’asfaltatura sono previsti in serata.