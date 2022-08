Sesa Empoli punta ai 5mila dipendenti, ampliando il welfare e tagliandole emissioni

Continua a soffiare il vento dell'ottimismo alla Sesa Spa di Empoli. Quest'oggi come ogni anno (salvo il periodo duro della pandemia) si è tenuto l'incontro con la stampa per presentare la relazione annuale integrata consolidata al 30 aprile, alla presenza del presidente Paolo Castellacci, dell'Ad Alessandro Fabbroni e del Corporate Sustainibility Officer Jacopo Laschetti.

L'azienda, con le sue principali controllate Computer Gross e Var Group, è l'operatore di riferimento nell'innovazione tecnologica e nei servizi digitali per il segmento business. Recentemente l'exploit di Base Digitale, azienda dedicata a banche e assicurazioni, e di Pm Service, che fornisce tecnologia e software per l'energia rinnovabile, ha dato ulteriori margini di sviluppo per il polo empolese.

I numeri

Quello di oggi è il primo bilancio integrato della storia Sesa, che mostra una crescita sia economico-finanziaria (Ebitda +33%, utile netto +41,5%, obiettivo di fatturato 2,7 miliardi) che dei valori ambientali (+314% dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici nella sede di Villanuova e con investimenti anche nelle altre sedi di Arezzo e Milano, -31,8% di emissioni pro capite) e delle risorse umane. La caratteristica della SeSa riguarda l'aumento costante dei dipendenti: 4.200 al 30 aprile scorso, a oggi già 4.500 e probabilmente oltre 5mila entro aprile 2023. Di questi 1.200 in Toscana, con previsione di arrivare a 1.500. Le sedi delle aziende legate a SeSa si trovano non solo in Italia ma con forte crescita in Germania, Cina e Romania.

L'azienda e le persone

"L'azienda dipende totalmente dalle persone", spiega Castellacci e per questo sono numerosissime le iniziative messe in campo per il welfare aziendale dalla SeSa: dal contributo natalità al nido aziendale SeSa Baby fino al contributo babysitting, crescendo si passa ai centri estivi, ai servizi sanitari a sostegno della famiglia, gli aiuti per i libri di scuola e ancora mobilità sostenibile, benefit di vario tipo, una piattaforma di well being per il benessere dei lavoratori, un contributo per assistenza familiare per disabilità con badante e rsa.

Facendo un rapido calcolo, per una famiglia con due figli la SeSa contribuisce con 1.500-2.000 euro di benefit all'anno.

L'espansione del Polo di Villanuova

Ci sono ancora 7-8mila mq di edificio a uso magazzino e uffici da realizzare (nell'area da 16 ettari disponibili per l'azienda) ma dopo anni di lungaggini burocratiche il percorso è segnato. Un obiettivo necessario per l'espansione che abbiamo visto e per la filosofia di lavoro SeSa: "Non abbiamo mai creduto nel full smartworking ma in delle sedi dove il lavoro viene gestito al meglio in base alle esigenze dei lavoratori", spiega Fabbroni.

La formazione dei futuri lavoratori

Con la nascita dell'Its Prodigi, la formazione diventa essenziale. In partenza un nuovo corso a settembre nelle sezioni di Empoli, Pisa e Arezzo con 70 giovani pronti a entrare nel mondo delle nuove tecnologie.

La sostenibilità ambientale

SeSa crede nell'evoluzione green: per questo, solo a titolo esemplificativo, nel polo di Empoli sono state sostituite caldaie con un 90% di consumi abbattuti. L'autoproduzione di energia tramite il fotovoltaico è la strada intrapresa al momento con successo: oltre 1 milione di kilowatt ora sono stati prodotti nell'esercizio 2022, con un'efficienza energetica che vuole avanzare nonostante l'aumento delle risorse umane impiegate.

Elia Billero