Stelle nei borghi e nelle piazze di Barberino Tavarnelle

E’ polvere di Stelle quella che si accende e illumina i borghi del Chianti in quest’ultimo scampolo di bella stagione. Stelle che suonano, danzano, cantano e si fanno protagoniste, promuovono eco culturali miscelando danza e canto, per lo più al femminile, creando terre d’arte, luoghi incantati dove le espressioni artistiche si moltiplicano e i colori dello spettacolo si diversificano. Voci, passi e suoni: tre diversi modi di leggere la realtà e le sue molteplici sfumature.

L’estate musicale di Barberino Tavarnelle sale ancora una volta sul palcoscenico naturale dei borghi, volando tra le colline, da un’agorà all’altra. In piazza Barberini (Barberino Val d’Elsa) e in piazza Matteotti (Tavarnelle Val di Pesa) si alza il sipario della prima edizione del festival “Stelle nei borghi”, una rassegna che esplora i territori delle sonorità popolari e non solo, calata nei suggestivi scenari del castello medievale di Barberino Val d’Elsa e del cuore storico di Tavarnelle Val di Pesa. L’iniziativa, promossa dal Comune di Barberino Tavarnelle, in collaborazione con Nuovo Balletto di Toscana, che apre tutte le serate, propone quattro appuntamenti in programma dal 26 agosto al 9 settembre 2022.

L’evento di apertura è affidato domani, venerdì 26 agosto alle ore 21 in piazza Barberini, a “I Ragazzi Scimmia” in concerto da Paolo Conte a Spadaro,lo swing italiano. La serata sarà arricchita dal Balletto di Toscana che si esibisce in “Tèchne”, una produzione nbdt/stazione utopia di Beatrice Poggini e Niccolò Poggini con Sofia Bonetti, Beatrice Ranieri e Marta Terranova.

Giovedì 1 settembre, unica data italiana, piazza Barberini ospita alle ore 21 Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi in concerto con Beppe Brotto / esraj e la partecipazione straordinaria di Francesco Magnelli. Il Balletto di Toscana aprirà l’evento con la performance “Tèchne” con Enrica Cornaccia, Beatrice Ranieri e Marta Terranova.

Lunedì 5 settembre alle ore 21 piazza Barberini accenderà i riflettori sull’esecuzione integrale del mitico live “Banana Republic” di Dalla-De Gregori, interpretato da Riccardo Mori Quintet. Ancora, in apertura, una performance del Balletto di Toscana con Rita Carrara, Francesca Chiesa e Rebecca Intermite.

Ultimo appuntamento è quello che si terrà venerdì 9 settembre alle ore 21 in piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa. Unica data italiana, “Stazioni Lunari” porta nel Chianti un terzetto d’eccezione. Nada, Ginevra di Marco e Angela Baraldi. Tre grandi cantautrici, protagoniste di una prima assoluta, arricchita dalla presenza del quartetto d’archi “Ella”, capitanata dalla violinista Angelo Tomei. Il repertorio della serata propone i grandi successi delle tre cantanti e l’interpretazione, tra gli altri dei brani più significativi di Endrigo, Modugno e Tenco. La serata conclusiva del Festival sarà introdotta dal Balletto di Toscana con Sofia Bonetti, Rita Carrara, Francesca Chiesa, Enrica Cornacchia, Rebecca Intermite, Beatrice Ranieri, Marta Terranova che si esibiranno nel balletto “Endiatri” a cura di Beatrice Poggini e Niccolò Poggini. “E un progetto sul quale investiamo per rilanciare la vocazione culturale e artistica del nostro territorio - commenta il sindaco David Baroncelli - l’iniziativa è incentrata sul connubio tra musica e danza di elevata qualità artistica e valorizzazione dei centri storici del nostro territorio”. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Info cultura@barberinotavarnelle.it tel. 055 8052369.