Rush finale per i lavori di Publiacqua in via di Vacciano tra le due intersezioni di via del Carpineto, dove è in corso la realizzazione del nuovo collettore fognario. Da lunedì 29 agosto la strada sarà chiusa per consentire la prosecuzione del cantiere. I lavori proseguiranno fino al 12 settembre. Poi, nel mese di ottobre, la conclusione dell’intervento con la completa riasfaltatura della strada.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa