Abc Castelfiorentino, parte il nuovo corso di coach Angiolini

Entusiasmo, fiducia e grande consapevolezza. Su queste tre certezze inizia l’avventura dell’Abc Solettificio Manetti verso il campionato di C Gold 2022/2023. Una squadra che, tra tante conferme e pochi ma mirati innesti, si presenta al via con la volontà di essere tra le protagoniste di una stagione molto impegnativa, un campionato livellato verso l’alto con tante squadre che, proprio in virtù della riforma dei campionati, saranno spinte da obiettivi di alta classifica.

Alla guida del nuovo corso gialloblu, l’head coach Walter Angiolini, che avrà al suo fianco Alessandro Mostardi e Claudio Calvani, con Simone Garbetti confermato in qualità di preparatore atletico. Ed è proprio coach Angiolini a definire le linee guida che dovranno tracciare la strada dell’Abc Solettificio Manetti nel prossimo campionato: “Alla base del nostro percorso dovranno esserci sempre l’entusiamo e l’ambizione – attacca il tecnico gialloblu -, consapevoli che ci aspetta una stagione livellata verso l’alto, con tante squadre competitive che si sono attrezzate per provare a fare il salto di categoria. Proprio per questo credo che saranno pricipalmente tre fattori a fare la differenza: la coesione, la cura dei particolari e l’intensità, sia mentale che fisica. Dovremo curare questi aspetti giorno dopo giorno, ogni allenamento come se fosse una partita. Abbiamo la fortuna di partire da un gruppo molto compatto – prosegue – e questo è un valore aggiunto. Una squadra di cui sono molto soddisfatto, nella quale sono stati inseriti di fatto due soli nuovi innesti: Alberto Lazzeri, che conosco benissimo per averci giocato insieme ed averlo allenato negli ultimi due anni a Pisa, giocatore nel quale ripongo grande fiducia e che sarà importante sia dentro che fuori dal campo, e Alessandro Nepi, che non conoscevo personalmente ma che a mio avviso è uno degli esterni più forti della categoria, quindi una garanzia. Alla base – conclude – gruppo, ambizione e spirito di sacrificio: su questi elementi dovremo costruire la nostra stagione”.

E prima di alzare il sipario, il saluto del presidente Renzo Tani: “La stagione passata ha regalato bellissime soddisfazioni sia alla società che ai tifosi castellani, e proprio da lì vogliamo e dobbiamo riprendere il nostro cammino. Riponiamo grande fiducia in questo gruppo, a partire dallo staff, fino ad arrivare ai giocatori veterani, ai nuovi arrivati e ai giovani che si affacciano per la prima volta in serie C. Ci impegneremo per essere costantemente vicini alla squadra, in virtù del forte legame che unisce giocatori, staff e dirigenza in un’unica, vera, grande famiglia”.

Ecco dunque gli impegni di pre campionato dell’Abc Solettificio Manetti:

• Mercoledì 7/09 ore 19.45, PalaBetti | Abc Solettificio Manetti – Folgore Fucecchio | Amichevole

• Domenica 11/09 ore 18, PalaBetti | Abc Solettificio Manetti – Juve Pontedera | Coppa Toscana

• Mercoledì 14/09 ore 19.45, PalaBetti | Abc Solettificio Manetti – Pall. 2000 Prato | Amichevole

• Sabato 17/09 ore 18.30, PalaEstra | Mens Sana Basketball – Abc Solettificio Manetti | Coppa Toscana

• Domenica 25/09 ore 18, PalaBetti | Abc Solettificio Manetti – Cus Pisa | Coppa Toscana

Fonte: Abc Castelfiorentino